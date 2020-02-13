KPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren binlerce vatandaş, heyecan içinde başvuru tarihini bekliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans olarak gerçekleştirilecek sınavlar ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS sınav tarihleri...
2020 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
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