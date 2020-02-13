İŞKUR bu hafta da personel ve memur alımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda kamuya memur alım ilanları açıklandı. Açıklanan ilanlara göre toplamda 82 kişilik kadro ile alım yapılacak. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara bakacak olursak, Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında personel alımı yapılacak. Ayrıca bazı ilanlarda KPSS şartı aranmıyorken bazı ilanlarda ise adaylardan KPSS 60 Puan şartı yer almaktadır. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ