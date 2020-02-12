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  • 13.02.2020 09:35
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:35

iş ilanları ekranı... 2020 personel alımı başvuru! İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası

personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası

TYP iş ilanları ekranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 2020 TYP ve İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları...

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