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  • 13.02.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:43

ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark (ek) ödemesi kaç TL, hangi tarihte, ne an yatacak? 400 lira verilecek!

Emekli maaşları bu ay lı yatması ardından Şubat'ta bir müjde daha. ayında Yüzde 6,5 zamla birlikte leri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Yeni - zamlı emekli maaşları, 2020 Şubat ayında, ayın 17. günü emeklileri için, 24'ünde de Bağ-Kur'lular için ödenmeye başlayacak. Öte yandan memur emeklileri, 3 aylık fark ödemesi alacaklar. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı.

Emeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak

Milyonlarca emekli için Şubat ayında oldukça güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı Şubat ayında yüzde 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de yapılacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

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Haberler Memurlar SGK ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark (ek) ödemesi kaç TL, hangi tarihte, ne zaman yatacak? 400 lira verilecek!
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