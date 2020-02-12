SGK, SSK ve Bağkur'lu için ikramiye ve promosyon ücreti oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş için güzel haber geldi. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağkur ikramiye ve promosyon ücreti 3 bin TL olacak. 2020 yılında Bankalar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumları arasında yeni anlaşmalar sağlanacak. Bilindiği gibi 2017 yılında ilk kez bankalar tarafından verilmeye başlanan promosyon ödemelerinde en az maaş alanlara 350 TL tutarında ödeme yapıldı. Yeni anlaşmalarda bu tutarın Bin TL civarında olması bekleniyor. Bu ödemeler Mart ayında olması bekleniyor.

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