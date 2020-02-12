Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere birçok kadroya personel alımı yapılacağını, alımlar ile ilgili kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin başvuru tarihi de duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."