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  • 12.02.2020 17:54
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:54

3 bin 762 hemşire alımı yapacak! Hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce vatandaş alımlar personel alımını bekliyordu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından 3 bin 762 hemşire alımı yapılacak. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler

Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı açıklandı. Bakanlık bünyesinde 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 762 HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

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