PTT personel alımlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar PTT KPSS şartsız personel alım kadroları ve detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. 2020 yılında adaylar tarafından yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Bu alımların ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

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