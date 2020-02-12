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  • 13.02.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:29

2020 yılı personel alımı başvuru şartları neler? PTT, şartsız personel alım kadroları en son gelişme

personel alımlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar PTT şartsız personel alım kadroları ve detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. 2020 yılında adaylar tarafından yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Bu alımların ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

PTT, KPSS şartsız şartsız personel alım kadroları

2020 yılında PTT personel alımı ve kadroları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT personel alımları arama motorlarında her zaman en ön sıralarda geliyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmemişti. Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz.

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