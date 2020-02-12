2020 yılında PTT personel alımı ve kadroları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT personel alımları arama motorlarında her zaman en ön sıralarda geliyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmemişti. Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz.

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