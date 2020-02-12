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  • 12.02.2020 11:47
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 12:08

Milyonlara büyük müjde! Emekliye ikramiye ve tutarı 3 bin TL

, ve Bağkur'lu için ikramiye ve ücreti oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş için güzel haber geldi. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağkur ikramiye ve promosyon ücreti 3 bin TL olacak. 2020 yılında lar Birliği ile Kurumları arasında yeni anlaşmalar sağlanacak. Bilindiği gibi 2017 yılında ilk kez bankalar tarafından verilmeye başlanan promosyon ödemelerinde en az maaş alanlara 350 Tl tutarında ödeme yapıldı. Yeni anlaşmalarda bu tutarın Bin TL civarında olması bekleniyor. Bu ödemeler Mart ayında olması bekleniyor.

Emekliye ikramiye ve promosyon tutarı 3 bin TL

Emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra ikramiye ödemeleri ile birlikte 3 bin TL tutarında ödeme yapılması bekleniyor. 2020 yılında ramazan ve kurban bayramlarında Bin'er Tl ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca Temmuz ayında maaş zamları olacak. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine mart Mayıs Temmuz ve Ağustos aylarında yeni ikramiye ödemeleri promosyon ödemeleri müjdeleri geldi. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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