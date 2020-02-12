Emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra ikramiye ödemeleri ile birlikte 3 bin TL tutarında ödeme yapılması bekleniyor. 2020 yılında ramazan ve kurban bayramlarında Bin'er Tl ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca Temmuz ayında maaş zamları olacak. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine mart Mayıs Temmuz ve Ağustos aylarında yeni ikramiye ödemeleri promosyon ödemeleri müjdeleri geldi. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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