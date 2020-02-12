KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin detayları açıklandı. Bu yıl gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına başvuru için geri sayım başladı. Peki, 2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ne zaman olacak? KPSS lise, önlisans ve lisans sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihleri...

2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adayların 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.

2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını açıklayan Selçuk, şunları ifade etti:

"Önlisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül'de KPSS başvurusunda bulunacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek adaylar 29 Eylül- 7 Ekim'de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecek. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihlerinde bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek."

Selçuk, KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 10 Ağustos-30 Ekim'de bildirebileceğini, adayların tercih işlemlerini 17-24 Aralık'ta gerçekleştirebileceğini vurguladı.