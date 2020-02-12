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  • 12.02.2020 15:26
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:27

bin lira maaşla onlarca personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Kızılay personel alım kadroları

bin lira maaşla larına oldukça yoğun bir talep geldi. Bu anlamda Kızılay personel alım kadroları ve şartları ile detayları takvim.com.tr'de sizler için veriyoruz. 29 farklı meslekte 'da Türk Kızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruların devam ettiği duyuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan şartsız personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Kızılay'a yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte KPSS şartsız onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları...

Kızılay 4-7 bin lira maaşla onlarca personel alımı yapıyor

Genel merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından Ankara'da çalışacak KPSS'siz en az 4-7 bin lira maaşla 29 farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde... Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

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