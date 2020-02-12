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  • 12.02.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 18:05

en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor

En az ilkokul mezunu olarak üzerinden personel ve memur alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda personel alım ilanlarını sayfamızda sizler için liste halinde verdik. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda adaylar arasından farklı kurumlara personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve 60 KPSS şartı ile kamuya yapılan personel alımında başvuru ayrıntıları yazımızın devamında. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu bu sayfa üzerinden yapması gerekmektedir. İşte ve ilanları detayları takvim.com.tr'de...

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı başvuru şartlarını ve ilanları açıkladı! Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

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