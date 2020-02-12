İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı başvuru şartlarını ve ilanları açıkladı! Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

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