En az ilkokul mezunu olarak İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda personel alım ilanlarını sayfamızda sizler için liste halinde verdik. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda adaylar arasından farklı kurumlara personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve 60 KPSS şartı ile kamuya yapılan personel alımında başvuru ayrıntıları yazımızın devamında. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu bu sayfa üzerinden yapması gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve ilanları detayları takvim.com.tr'de...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ