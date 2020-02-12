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  • 12.02.2020 16:08
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 16:14

Binlerce kişi bekliyordu! başvuru şartları açıklandı mı?

81 ilde personel alımlarına devam ediyor. PTT 'den edinilen bilgilere göre 2020 personel alımı için ilanın, Nisan-Mayıs aylarında gelmesinin planlandığı bildirildi. Yayımlanacak ilan ile hem 2019 hem 2020 yılı eksikleri tamamlanacak. Edinilen bilgilere göre PTT , 2020 yılında 81 şehirde bulunan PTT şubeleri ile merkezlerine personel alımı yapacak. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl PTT, son çeyrekte personel alımı yapacağını duyurmuştu. Fakat yüksek mahkemenin personel alımı hakkında verdiği iptal kararı sonrası yeniden yönetmelik hazırlandı. Peki ? İşte detaylar

Binlerce kişi bekliyordu! PTT 81 ilde personel alımı başvuru şartları

PTT 2020 yılı personel alımı için geri sayım devam ediyor. Personel alımı için yeni bir bilgi geldi ve kapsamlı bir ilan geleceği, kapsamlı ilan ile 81 şehre personel alınacağına yer verildi. 2019 yılında PTT, son çeyrekte personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak yüksek mahkemenin personel alımı hakkında verdiği iptal kararı sonrası yeniden yönetmelik hazırlandı. Mahkemeye yapılan itirazda , PTT 'ye personel alımının KPSS ile yapılması gerektiğine yer verildi. Mahkeme başvuruyu kabul etti ve PTT 'nin personel alımını KPSS ile yapmasını istedi. Bu karar sonrası PTT harekete geçti ve yeni yönetmelik hazırladı. Peki PTT iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

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