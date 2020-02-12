86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımları devam ediyor. 9 Şubat'ta yapılan 86. Dönem Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevapların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 9 Şubat ÖGG sınav soruları ve cevapları...

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplar açıklandı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN