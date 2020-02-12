Emekli maaşları bu ay zamlı yatması ardından Şubat'ta bir müjde daha. 2020 Şubat ayında Yüzde 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 Şubat ayı maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Yeni - zamlı emekli maaşları, 2020 Şubat ayında, ayın 17. günü SSK emeklileri için, 24'ünde de Bağ-Kur'lular için ödenmeye başlayacak. Öte yandan memur emeklileri, 3 aylık fark ödemesi alacaklar. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı.

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