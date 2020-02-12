Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.02.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51

2020 personel alımı başvuru! İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası...

iş ilanları ekranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 2020 TYP ve ilanları ve başvuru şartları...

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası

İŞKUR personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca TYP kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım iş arama ve başvuru yapma... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar 2020 İŞKUR personel alımı başvuru! İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri