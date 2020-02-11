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  • 11.02.2020 16:43
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 16:43

çeşitli birimlerine personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

tarafından yapılan duyuruda kurumun çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları, başvuru bilgileri ve hangi alanlara alım yapılacağı merak konusu oldu. Başvuru yapmayı düşünen adaylar başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte ilanda yer alan bilgiler

TÜBİTAK çeşitli birimlerine personel alımı yapacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre personel alımı yapılacağı duyuruldu. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma alımı yapılacak.

6 TEKNİSYEN ALINACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak. Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

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