Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre personel alımı yapılacağı duyuruldu. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma alımı yapılacak.
6 TEKNİSYEN ALINACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak. Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.
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