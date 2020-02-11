Sağlık Bakanlığı personel alımları her dönemde yoğun ilgi görüyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN konu ile ilgili müjdeyi verdi. Aygün açıklamasında, bu hafta kılavuzun yayınlanacağını, başvuruların ise 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri aralığında alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Ayrıca İŞKUR üzerinden 1 Hasta Bakımevi Müdürü, 3 Hasta Bakımı Teknisyeni, 10 Hasta Danışmanı, 25 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, 1 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, 6 Hasta Refakatçisi, 79 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 115 hemşire ve 15 ebe olmak üzere toplamda 255 sağlık personeli alımı yapılacak?

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