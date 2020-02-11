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  • 11.02.2020 15:52
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52

8844 personel alımı kadro dağılımı nedir?

8844 personel alımı kadro dağılımı ve açıklamalar için araştırmalar devam ediyordu. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 2020 yılı alımında tercih tarihleri açıklandı. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada atama tarihlerine yer verildi.  Aygün yaptığı açıklamada, "8844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti." ifadelerini kullandı. Başvurular ise 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı kadro dağılımı detayları takvim.com.tr'de sizlerle

Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı kadro dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımları her dönemde yoğun ilgi görüyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN konu ile ilgili müjdeyi verdi. Aygün açıklamasında, bu hafta kılavuzun yayınlanacağını, başvuruların ise 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri aralığında alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Ayrıca İŞKUR üzerinden 1 Hasta Bakımevi Müdürü, 3 Hasta Bakımı Teknisyeni, 10 Hasta Danışmanı, 25 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, 1 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, 6 Hasta Refakatçisi, 79 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 115 hemşire ve 15 ebe olmak üzere toplamda 255 sağlık personeli alımı yapılacak?

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