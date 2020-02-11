EKPSS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engelli memur adaylarına kamuya personel olarak atanabilmesi için gerçekleştirilecek 2020 EKPSS sınavına başvuru işlemleri sona eriyor. Henüz başvuru yapamamıl olan adaylar için son gün uyarısında bulunan ÖSYM, bir yandan da başvuruların tamamlanmasının ardından beklenen kura tarihleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Ocak'ta başlayan 2020 EKPSS başvuruları 12 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

EKPSS BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 EKPSS kura başvuruları ise 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA