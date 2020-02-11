Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 2020 yılı için yeni memur alımı yapacak mı? PTT alımı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene Posta Telgraf Teşkilatı, PTT kargo şubelerine ve PTT Bank şubelerine 55 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. PTT alımlarını bekleyenler, alım ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını öğrenmek istiyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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