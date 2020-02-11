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  • 11.02.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:15

2020 yılı memur alımı olacak mı? şartı var mı?

personel alımları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda 2020 yılı PTT memur alımları oldukça fazla araştırılıyor. PTT bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanında binlerce yeni şube açtı. Bu bağlamda PTT'nin düzenli olarak personel alımı yaptığı görülmekteydi ancak geçtiğimiz sene memur alımı yapılmadı ve PTT'nin uzun bir süredir memur alımı yapmayışı dikkatleri çekerken pek çok aday PTT'nin yeniden ne zaman memur alımı yapacağı büyük bir merak ile beklenmeye devam ediyor. Peki 2020 yılında yapacak mı? Bu sene PTT'nin memur ve personel alımının hangi tarihte yapacağı net olarak bilinmemektedir.

PTT 2020 yılı memur alımı olacak mı? KPSS şartı var mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 2020 yılı için yeni memur alımı yapacak mı? PTT alımı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene Posta Telgraf Teşkilatı, PTT kargo şubelerine ve PTT Bank şubelerine 55 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. PTT alımlarını bekleyenler, alım ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını öğrenmek istiyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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