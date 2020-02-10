MSÜ başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geri sayım başladı. 7 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri bugün sona erecek. Başvuru sahipleri sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayanlar başvuru işlemlerini araştırıyor. Peki, MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSÜ-2020 başvuruları 7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecekler.

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MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 MSÜ geç başvuru işlemleri 25 Şubat tarihinde alınacak.