Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapıyor. Komutanlık bünyesinde muvazzaf/sözleşmeli alımının açıklanmasıyla birlikte başvuru şartları, başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar JGK muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.