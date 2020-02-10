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  • 10.02.2020 16:46
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:46

Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Komutanlığın ilanı duyurumasıyla birlikte başvuru hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. Komutanlık bünyesinde 2.427 erkek Jandarma, 342 Kadın, Personel olarak 126, İkmal olarak 72, Maliye 13, Uçak/Helikopter Teknisyeni 40, İstihkam 52, Bakım 120, Muharebe 120 ve Sağlık(Muvazzaf) 60 olmak üzere toplamda 3.550 astsubay alımı yapacak. Peki, Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar

Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapıyor. Komutanlık bünyesinde muvazzaf/sözleşmeli alımının açıklanmasıyla birlikte başvuru şartları, başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar JGK muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma 2020 astsubay alımı başvuruları ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

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