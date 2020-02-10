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  • 10.02.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:21

2020 başvuruları ne zaman yapılacak? EGM bekçi alımı için genel başvuru şartları nelerdir?

Yeni yılla başvurularına dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama heyecanla bekleniyor. Bekçi olmak isteyen on binlerce kişi bekçi alımı başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Bu kapsamda adayların 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusu hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Peki, EGM bekçi alımı için genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

EGM bekçi alımı için genel başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımlarına dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan sürüyor. İlk defa başvuru yapacak olan bekçi adayları, 2020 yılında başvuruların ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Açıklamaları yakından takip eden adaylar konu hakkında en güncel bilgileri öğrenmek istiyor.

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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