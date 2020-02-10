EGM bekçi alımı için genel başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımlarına dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan sürüyor. İlk defa başvuru yapacak olan bekçi adayları, 2020 yılında başvuruların ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Açıklamaları yakından takip eden adaylar konu hakkında en güncel bilgileri öğrenmek istiyor.

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.