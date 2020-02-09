KPSS şartsız belediyelere işçi alımları İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bu anlamda takvim.com.tr olarak açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak sayfamızdan veriliyor. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. 9 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak açıklanmıştır. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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