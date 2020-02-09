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  • 09.02.2020 16:02
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 16:04

3000 TL maaşla 9 Şubat şartsız belediye işçisi kadroları!

9 Şubat üzerinden belediyeye şartsız personel alımları yapılacak. Bu bağlamda yeni ilanlar açıklandı. Ezine Belediyesi, Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Kırklareli Çakıllı Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi ve çok sayıda belediye personel alımları yapıyor. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik.

3000 TL maaşla belediye işçisi alınacak!

KPSS şartsız belediyelere işçi alımları İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bu anlamda takvim.com.tr olarak açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak sayfamızdan veriliyor. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. 9 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak açıklanmıştır. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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