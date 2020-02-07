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  • 07.02.2020 22:11
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 22:11

başvurusu nasıl yapılır? JGK muvazzaf sözleşmeli astsubay başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Astsubay alımı ilanının duyurulmasının hemen ardından başvuru koşullar ve başvuruya dair detaylar merak ediliyor. Şimdilerde ilana başvuru yapmak isteyen adaylar Jandarma astsubay başvurusu nasıl nereden yapılır sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, JGK muvazzaf sözleşmeli astsubay başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı, 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru hakkında detaylar belli oldu. Komutanlık bünyesinde 2.427 erkek Jandarma, 342 Kadın, Personel olarak 126, İkmal olarak 72, Maliye 13, Uçak/Helikopter Teknisyeni 40, İstihkam 52, Bakım 120, Muharebe 120 ve Sağlık(Muvazzaf) 60 olmak üzere toplamda 3.550 astsubay alımı yapacak. Peki, Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır

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