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  • 06.02.2020 12:37
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:39

Ziya Selçuk'tan son dakika uyarısı! ?

kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun zamandır öğretmen adaylarının merak ettiği 'pedagojik formasyon' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önceden yapılan açıklamada, pedagojik formasyon ile ilgili düzenlemeye gidileceği bildirilmişti. Peki, ? İşte cevaplar...

Pedagojik formasyon kalktı mı?

Pedagojik formasyon kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren pedagojik formasyon ile ilgili düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından "Pedagojik formasyon kalktı mı?" gibi sorulara yanıt araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Peki, pedagojik formasyon kalktı mı? İşte Bakan Ziya Selçuk'un pedagojik formasyon açıklaması...

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıllarda öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim olan pedagojik formasyon hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Daha önce yaptığı açıklamalarında 700 bin civarında atama bekleyen öğretmenin olduğunu, ihtiyacın ise 80 bin civarında olduğunu belirten Bakan Selçuk, her yıl ortalama 40 bin yeni mezun olduğunu bildirerek, pedagojik formasyonun bunun için kaldırılacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etmişti; "Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız."

Bu açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Grup Toplantısı'nda "pedagojik formasyon" ile ilgili sorulan soruya 'Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız.' şeklinde cevap verdi.

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