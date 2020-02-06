Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak en az ilköğretim mezunu personel arandığı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Şehir hastanelerinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de bildirildi. Ayrıca şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de

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