İŞKUR üzerinden şehir hastaneleri için en az ilk öğretim mezunu personel alınacağı belirtildi. Türkiye'de sağlık sektörüne damga vuran ve sayıları her gün artan bu hastaneler için personel ihtiyacı ise giderek artmakta. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi meslekte görevlendirileceği de aktarıldı. İstanbul'da yapımı devam eden şehir hastaneleri inşaatında çalışmak isteyen adaylar için Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş tarafından yayınlanan personel alım ilanında 100 personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de

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