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  • 07.02.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:16

şartsız nedir? İşte

İş Kurumu () üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel arandığı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Şehir hastanelerinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de bildirildi. Ayrıca şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi.

Şehir hastanelerinde çalışacak personel aranıyor!

İŞKUR üzerinden şehir hastaneleri için en az ilk öğretim mezunu personel alınacağı belirtildi. Türkiye'de sağlık sektörüne damga vuran ve sayıları her gün artan bu hastaneler için personel ihtiyacı ise giderek artmakta. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi meslekte görevlendirileceği de aktarıldı. İstanbul'da yapımı devam eden şehir hastaneleri inşaatında çalışmak isteyen adaylar için Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş tarafından yayınlanan personel alım ilanında 100 personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de

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