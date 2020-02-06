Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapacak! JGK astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı ilanı yayımlandı. 3.550 astsubay alımı ilanının yayımlanmasının ardından başvuru koşullar ve başvuruya dair detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda JGK astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.
BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır
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