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  • 06.02.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:22

Büyük fırsat! En az 10 bin 229 TL maaş ile işçi alımı başvuru şartları nedir?

Yurt dışında çalışmak isteyenlere büyük fırsat geliyor. genelinde ekonomik beklentiler üzerine yapılan anketlerde, şirketlerin yüzde 60'ının en büyük endişesinin gerektiren ve içerideki kaynaklarla kapatılamayan pozisyonlar olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda Almanya ülkeleri dışında nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni istihdam planında dil şartında istisnalar ve si gibi imkanlar sunulacak. Almanya'da çalışacak personeller en az 1557 Euro kazanacak. İşte başvuru şartları ve kadrolar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

Almanya AB dışından işçi alımına başlıyor

Almanya işçi alımı şartları ve işçi alımı başvuru kadroları oldukça merak ediliyor. Almanya AB ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni iş gücü yasası kapsamında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunuluyor. Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen "Nitelikli İş Gücü Göç Yasası" 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek. Alınan kararlar gereği Almanya'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim görevlendirilecek. Bu birim üzerinden nitelikli göçmen alımı süreci hızlandırılacak

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