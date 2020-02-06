7 Şubat tarihi başlangıcı ile Akbank, İş bankası Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.

Bireysel, taşıt ve konut kredi faiz oranı en uygun hangi bankada sorusu ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bu bağlamda en uygun kredi faiz oranı 0.49 olarak görülüyor. En uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka ve hesaplama 2020 bilgileri her geçen gün değişiyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır.

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