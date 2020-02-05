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  • 05.02.2020 13:52
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 14:29

İş bulamayanlar dikkat! 81 ilde 42 bin kişilik personel alımı ilanları yayınladı

personel alımlarına tüm 'de Şubat ayında da devam ediyor. İŞKUR personel alım ilanlarına takvim.com.tr'de yer alan linkler ve İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. Özel kuruluşlar tarafından ve Kamu kurumları tarafından verilen ilanlar ile Türkiye Geneli 81 Şehirde alım yapılacak. Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacağı belirtildi. İşte 81 ilde pozisyonlar kadrolar

İŞKUR 42 bin kişilik personel alımı ilanları açıklandı

Türkiye İş Kurumu Türkiye Geneli personel alımı için ilan yayımladı. 42 kişilik boş pozisyon ile personel alınacak. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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