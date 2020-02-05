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  • 05.02.2020 12:52
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 12:53

En az 4-7 bin lira maaşla 'siz personel alımı yapılacak!

şartı olmadan en az 4-7 bin lira maaşla personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda sayfamızda önemli bilgilere yer verdik. 17 farklı meslekte 'da Türk ı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruların devam ettiği duyuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan KPSS şartsız personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Kızılay'a yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte KPSS şartsız onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları...

En az 4-7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alımı yapılacak!

Genel merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından Ankara'da çalışacak KPSS'siz en az 4-7 bin lira maaşla 17 farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde... Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

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