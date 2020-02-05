Genel merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından Ankara'da çalışacak KPSS'siz en az 4-7 bin lira maaşla 17 farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde... Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

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