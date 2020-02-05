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  • 05.02.2020 16:14
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:14

2020 ! HKK, DKK, KKK uzman erbaş, astsubay, ne zaman yapılacak?

2020 üzerinden yapılan personel alımları yüz binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaşılan ilanlarla her yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere on binlerce sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve yapılıyor. Bu kapsamda 2020 yılı HKK, DKK, KKK uzman erbaş, astsubay, subay alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Uzman erbaş, astsubay, subay alımı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) güncel personel alım ilanları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. Bu kapsamda güncel ilanları merak edenler 2020 MSB personel temin sayfası hakkında araştırma yapıyor.

UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY, SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş, astsubay, subay alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI YAPIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı yapacak. Başvurular 21 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Alımlar için adaylardan 2018 KPSS sınavında puan almış olma şartı aranacak. KPSS 2018 sınavından 60 puan ve üzeri alan adaylar Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı başvurusunda bulunabilecek.

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