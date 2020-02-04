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  • 04.02.2020 16:56
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:01

sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

tarafından çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilana dair başvuru detayları ve başvuru şartları netlik kazandı. Bu kapsamda başvuru yapmayı düşünen adaylar Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personel alımı hakkında detayları araştırıyor.

Ticaret Bakanlığı bilişim personeli alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ticaret Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte adaylar ilan hakkında araştırmalara başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru hakkında bilinmesi gerekenler

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, 5 kıdemli uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, 2'şer kurumsal yazılım mimarı, kurumsal proje yöneticisi, uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, birer yazılım uzmanı, mobil uygulama geliştiricisi, iş analisti uzmanı, yazılım mühendisliği süreçleri uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, veri ambarı/raporlama uzmanı, raporlama uzmanı ile kıdemli altyapı ve konfigürasyon uzmanı olmak üzere 22 personel alınacak.

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