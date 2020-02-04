MSÜ başvuru son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) başvurular 7 Ocak'ta başlamıştı. Henüz başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından son gün uyarısı geldi. 2020 MSÜ sınavına ilişkin tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, MSÜ başvuruları nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MSÜ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

7 Ocak'ta başlayan 2020-MSÜ başvuruları 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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