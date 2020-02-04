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  • 04.02.2020 10:44
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:49

Şubat 2020 iş ilanları açıklandı! İşte Migros personel alımı başvuru formu!

Şubat 2020 iş ilanları açıklandı. Bu bağlamda manav, kasap, mağaza personeli, meyve sebze tezgahtarı, taze gıda personeli, kuruyemiş tezgahtarı ve şarküteri personeli başvuru şartlarını haberimizde bulabileceksiniz. Çeşitli kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan duyuruda , alınacak personellerin farklı kadrolarda edileceğine yer verildi. Migros marketleri sabah 09:00'da açılarak, gece 22:00'de kapılarını kapatır. Migros marketler zincirinde vardiya sistemi olduğundan öğle saatlerinde kapanmayarak müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Migros Şubat 2020 iş ilanları açıklandı!

Migros tarafından bir duyuru yayımlandı. 2020 yılının ilk istihdam atağı için yayımlanan duyuruda, farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Migros iş ilanları ve iş başvuru formu sayfası haberimizde. Migros, Türkiye'nin en köklü marketlerinden biri olarak, meyve, sebze, süt, kahvaltılık, et, balık, tavuk, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, temizlik, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, ev ürünleri, elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünlerle kaliteli ürün ve hizmetler sunarak vatandaşların tercih sebebi oluyor.

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