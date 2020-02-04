Migros tarafından bir duyuru yayımlandı. 2020 yılının ilk istihdam atağı için yayımlanan duyuruda, farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Migros iş ilanları ve iş başvuru formu sayfası haberimizde. Migros, Türkiye'nin en köklü marketlerinden biri olarak, meyve, sebze, süt, kahvaltılık, et, balık, tavuk, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, temizlik, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, ev ürünleri, elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünlerle kaliteli ürün ve hizmetler sunarak vatandaşların tercih sebebi oluyor.

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