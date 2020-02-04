Jandarma astsubay alımı başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. Başvuru yapacak adaylar alımlara ilişkin şartları araştırıyor. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Muvazzaf sözleşmeli astsubay alımı şartları nedir? İşte cevaplar...

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri 04-21 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurul işlemleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.

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