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  • 03.02.2020 13:02
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 13:02

: Engelli öğretmen başvuru ekranı! 2020 MEB yapılacak?

Engelli öğretmen başvuruları internet adresi üzerinden başladı. 2016 ve 2018 yıllarında yapılan EKPSS lisans düzeyine katılan adaylardan başvurular alınacak. Engelli öğretmen adaylarının merak ettiği alımlara ilişkin detayları yazımızda derledik. Peki, yapılacak? İşte 2020 MEB engelli öğretmen başvuru ekranı...

Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Engelli öğretmen başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Engelli öğretmen adaylarının heyecanla beklediği alımlara ilişkin şartlar ve başvuru detayları belli oldu. Adaylar, başvurularını tamamlayıp atama sonuçlarını beklemeye başlayacaklar. Peki, engelli öğretmen başvuru nasıl yapılır? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 2020 MEB engelli öğretmen başvuru ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR? NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, 2020 engelli öğretmen ataması içi başvurular 3-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar.

Adaylar en fazla 10 tercihte bulunabilecekler.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

PERSONEL MEB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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