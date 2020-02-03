Engelli öğretmen başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Engelli öğretmen adaylarının heyecanla beklediği alımlara ilişkin şartlar ve başvuru detayları belli oldu. Adaylar, başvurularını tamamlayıp atama sonuçlarını beklemeye başlayacaklar. Peki, engelli öğretmen başvuru nasıl yapılır? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 2020 MEB engelli öğretmen başvuru ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR? NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, 2020 engelli öğretmen ataması içi başvurular 3-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar.

Adaylar en fazla 10 tercihte bulunabilecekler.

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