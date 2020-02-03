MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar için 3 Ocak tarihinde başvuru süreci başladı. Henüz başvuru yapamayan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'den MSÜ adaylarına başvuru tarihi ile ilgili uyarı geldi. Peki, MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? 2020 MSÜ başvuru şartları nedir? MSÜ başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Ocak'ta başlayan 2020-MSÜ başvuruları 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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