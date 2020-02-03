2020 yılı Şubat ayı ilanları yayımladı. Çok sayıda bakanlık ve kamu kumu bünyesine binlerce memur personel alacak. İŞKUR ve DPD tarafından personel ve memur ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları da tam gaz devam ediyor. İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir.

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