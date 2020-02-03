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  • 03.02.2020 16:31
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:36

ayı 'li, KPSS'siz personel ve memur alımı yapılacak

ve ayı 'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Şubat ayı kamuya ve özele binlerce memur personel alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden bakanlıklar ve kurumlar memur alımı yapacak. Bir yandan İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlar ve bir yandan Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre adaylardan bazı nitelikler kapsamında alım yapılacağı bildirildi. Kamu kurumu ve belediye olmak üzere en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak! Peki hangi kamu kurumları Şubat 2020'de KPSS'li ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak?

Hangi kamu kurumları KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak?

2020 yılı Şubat ayı ilanları yayımladı. Çok sayıda bakanlık ve kamu kumu bünyesine binlerce memur personel alacak. İŞKUR ve DPD tarafından personel ve memur ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları da tam gaz devam ediyor. İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir.

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