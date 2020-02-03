İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar personel alımı yapacağını belirtti. İŞKUR'da 3 Şubat 2020 tarihi ile yayımlanmış olan ilanlara başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzeridnden elektronik ortamda veya ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerinden şahsen yapmaları gereklidir. İlanları incelemek için ilgili bağlantıya tıklayarak açılan sayfada, İŞYERİ ÜNVANI kısmında kurum adını yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

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