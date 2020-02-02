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  • 02.02.2020 13:32
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 13:32

personel alımı ilanı duyuruldu! hangi kadrolara yapılacak? İşte başvuru şartları

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 197 personel alımı ilanı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca alımların yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla yapılacağı belirtildi. Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. İşte başvuru şartları

TBMM personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 197 personel alımı yapacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte TBMM personel alımı başvuruya bilgiler ve başvuru şartları merak ediliyor. Bu kapsamda ilana başvuru yapmak isteyenler TBMM 197 personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte alıma dair merak edilen detaylar

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Meclis idari teşkilatı aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alacak.

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