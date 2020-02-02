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  • 02.02.2020 21:30
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 21:30

Subay adayları heyecanla bekliyor! 2020 ne zaman açıklanacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına yapılacak subay alımına ilişkin başvuru işlemleri ocak ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Muvazzaf ve sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak alımlar için başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Peki, 2020 ne zaman açıklanacak?

Subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Subay alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına yapılacak subay alımı için başvurular 16-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan kılavuzdaki belirlenen şartları taşıyan adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2020 Jandarma subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN ÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 16 Ocak'ta başlayan başvurular 31 Ocak'ta sona erdi. Adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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