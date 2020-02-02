Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS öğretmen başvuru şartları nedir? Engelli öğretmen adaylarının heyecanla beklediği "2020 Engelli Öğretmen Atama Duyurusu" yayımlandı. Buna göre, 2016 ile 2018 yıllarında yapılan EKPSS lisans düzeyine katılan adaylardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Engelli öğretmen atama başvuruları için geri sayım başladı. Peki, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS öğretmen başvuru şartları nedir?

Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına [EKPSS (Lisans Düzeyi)] katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Toplam 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı kılavuz ile birlikte başvuru şartları ve atamalara ilişkin detayların bilgisini paylaştı. Peki, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS öğretmen başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar... ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN? MEB'in takvimine göre, 2020 engelli öğretmen ataması içi başvurular 3-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar. Adaylar en fazla 10 tercihte bulunabilecekler. DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA HABERİN DEVAMI

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