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  • 02.02.2020 19:43
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 19:43

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

POMEM adaylarında heyecan sürüyor. 26. Dönem POMEM mülaklarına katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. POMEM mülakatları 8 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Gözler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM'lere polis alımı süreci tamamlanıyor. Son aşama olan sözlü mülakatlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulandı. 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

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