26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM'lere polis alımı süreci tamamlanıyor. Son aşama olan sözlü mülakatlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulandı. 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.