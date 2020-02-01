2020 yılı THY personel alımı ve iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Türk Hava Yolları kadroları için geçtiğimiz yıl alımlar yapılmıştı. 2020 THY personel alımının ne zaman yapılacağı ise kurum bünyesinde işe girmek isteyenler tarafında merak ediliyor. THY sitesinde henüz yeni hostes (kabin memuru) alım ilanı bulunmuyor. THY teknik ise uçak bakım teknisyeni ilanı yayınlamıştı. 2020 Türk Hava Yolları personel alımı başvurunuzu careers.turkishairlines.com adresi üzerinden yapabilirsiniz. Burada yer alan başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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