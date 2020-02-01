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  • 01.02.2020 15:18
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:18

belediyeler, 'ler ve kurumlar 72 ilan ile memur personel alımı yapıyor

tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına göre belediyeler, 'ler ve kurumlara yüzlerce personel alımı yapılacak. Bu anlamda İŞKUR üzerinden kamuya ve özek kuruluşlara personel ve işçi statüsünde alımlar olacak. 72 ilan yayımlandı ve adaylar başvurularını ilgili birimlere şahsen yapacaklar. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara ulaşmak için www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ linkini kullanarak ulaşabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR’un genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.

İŞKUR belediyeler, SYDV'ler ve kurumlara alım yapıyor

İŞKUR Kurum dışı ilanlarına göre 72 ilan ile belediyelere ve kuruluşlara personel alımları yapılıyor. Peki kimler başvuru yapabilecek? Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre alımlar, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyelere bağlı kuruluşlar alım yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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