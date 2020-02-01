İŞKUR Kurum dışı ilanlarına göre 72 ilan ile belediyelere ve kuruluşlara personel alımları yapılıyor. Peki kimler başvuru yapabilecek? Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre alımlar, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyelere bağlı kuruluşlar alım yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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